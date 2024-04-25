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Exlantix представил полноприводный седан ES для России

Exlantix представил полноприводный седан ES для России

На Пекинском международном автосалоне автобренд Exlantix, который входит в концерн Chery, представил четырехдверное электрическое купе ES, которое на российском рынке будет доступно в версии с батареей емкостью 82 кВт/ч и полным приводом.

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