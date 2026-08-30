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В Госдуме обозначили условия для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — может состояться при условии, что переговоры будут иметь конкретные цели и перспективы.

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