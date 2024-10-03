СК РФ проверит случаи похищения пенсионеров для работы на стройках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверки по случаям похищения пожилых людей, которых, по сообщениям СМИ, использовали в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве.
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