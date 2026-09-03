Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 140 подписчиков

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Популярная концепция, которая появиласьеще в 1950-х годах, гласила, что человеческий мозг устроен как слоеный пирог из трех уровней: древнего «рептильного» центра базовых инстинктов, лимбической системы эмоций и современной коры — неокортекса, отвечающего за логику, восприятие и сложнейшие мыслительные процессы.

Вернуться к статье