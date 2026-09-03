Ученые развеяли 70-летний миф о «рептильном мозге» человека

Популярная концепция, которая появиласьеще в 1950-х годах, гласила, что человеческий мозг устроен как слоеный пирог из трех уровней: древнего «рептильного» центра базовых инстинктов, лимбической системы эмоций и современной коры — неокортекса, отвечающего за логику, восприятие и сложнейшие мыслительные процессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии