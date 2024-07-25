🔥 Бойцы ВСУ рискуя жизнью выносят что-то важное из горящего здания. ➖Разведка Бригады Север-V Добровольческого Корпуса обнаружила очередной ПВД противника под Часов Яром.
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🔥 Бойцы ВСУ рискуя жизнью выносят что-то важное из горящего здания. ➖Разведка Бригады Север-V Добровольческого Корпуса обнаружила очередной ПВД противника под Часов Яром.
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