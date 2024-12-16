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На Московском скоростном диаметре могут ввести плату для жителей столицы

На Московском скоростном диаметре могут ввести плату для жителей столицы

Об этом заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.фото: pixabay.com/al-grishin Власти российской столицы допустили введение платы за проезд для москвичей по Московскому скоростному диаметру (МСД), заявил 15 декабря вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

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