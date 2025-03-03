Володин напомнил, что Зеленский выступал против Трампа до выборов в США

Победа действующего президента США Дональда Трампа на выборах была большой неожиданностью для подавляющего большинства руководителей стран Европы, которые делали все для победы демократа Джо Байдена, а в дальнейшем — Камалы Харрис.
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