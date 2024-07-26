Работа ОСФР по Ямало-Ненецкому автономному округу в последнюю субботу месяца

Клиентские службы Отделения СФР по ЯНАО в июле работают в последнюю субботу месяца — 27 июля. Для граждан в городах Салехард, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Муравленко, Тарко-Сале, Губкинский клиентские службы будут работать с 08:30 до 15:00, перерыв на обед с 12:30 до 13:00.