Канада запросила дополнительное время для ответа на вопросы РФ по делу Гунько

МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросил предоставить дополнительное время, чтобы предоставить ответ по делу нацистского преступника, бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку).
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