Фото: Пресс-служба Совфеда Пекин, 10 мая 2024 г. – Как сообщает авторитетная китайская газета South China Morning Post, Россия предпринимает решительные шаги по укреплению своего военного присутствия на Курильских островах.
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