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ВС России ударили по военным аэродромам и цехам по производству БПЛА на Украине

ВС России ударили по военным аэродромам и цехам по производству БПЛА на Украине

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов и цехам по производству ударных дронов, проинформировал 22 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Надо уничтожать всё,что у них есть,хватит желеть,они нас не желеют не людей и детей.
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