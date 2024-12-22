ВС России ударили по военным аэродромам и цехам по производству БПЛА на Украине

Бойцы Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов и цехам по производству ударных дронов, проинформировал 22 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии