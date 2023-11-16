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СберСтрахование жизни запустила «Нужную страховку» на случай непредвиденных обстоятельств со здоровьем и работой

СберСтрахование жизни запустила «Нужную страховку» на случай непредвиденных обстоятельств со здоровьем и работой

Полис защищает при больничном, во время критического заболевания и сокращения на работе.СберСтрахование жизни запустила новый продукт рискового страхования жизни — «Нужную страховку», которая защищает при возникновении непредвиденных обстоятельств со здоровьем, включая критические заболевания, а также на случай недобровольной потери работы, сообщил управляющий директор управления финансов СберСтрахования жизни Александр Жуков в ходе пресс-конференции ВСС.

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