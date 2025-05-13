Путин: Крупные зарубежные бренды просят разрешения вернуться в Россию

Во время встречи с участниками общероссийской организации "Деловая Россия" Президент Владимир Путин рассказал, что к нему напрямую обращаются представители известных иностранных брендов с просьбами о возвращении на российский рынок, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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