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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

2 апреля 2022 года в ЯНАО 82 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 135 583) 133 596 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1034 человека) 73 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая […]2 апреля 2022 года в ЯНАО 82 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 135 583) 133 596 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1034 человека) 73 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 322) 80 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 261) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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