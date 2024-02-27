Учащиеся из Покровского-Стрешнева выиграли медали чемпионата профессионалов

На площадке Московского государственного образовательного комплекса в Особой экономической зоне «Технополис Москва» состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей детского чемпионата «Мастерята».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии