МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

62 подписчика

Учащиеся из Покровского-Стрешнева выиграли медали чемпионата профессионалов

На площадке Московского государственного образовательного комплекса в Особой экономической зоне «Технополис Москва» состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей детского чемпионата «Мастерята».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх