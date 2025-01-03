Эксперт увидел в росте зарплат угрозу российскому бизнесу

Вадим Кузнецов

Эксперт, похоже, путает работников и топ-менеджмент. И при этом считает годовой доход в 300% нормальным явлением. Хроническое нежелание повышать производительность труда за счёт внедрения современных технологий он предлагает компенсировать за счет ограбления работников. Следующая стадия - необходимость массового завоза дикарей, на их нелегальном использовании тоже можно сэкономить