Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Перенюхавший наркоман.Зеленский рассказ...
  • Лидия Санникова
    Какие переговоры? Капут и чистка русских территорий от нацистов...В Верховной Раде ...
  • Слава Белый
    Да отправьте уже её на какой-нибудь айсберг. Только не говорите на какой!Против историка Э...

Эксперт увидел в росте зарплат угрозу российскому бизнесу

Эксперт увидел в росте зарплат угрозу российскому бизнесу

Необдуманное повышение зарплат может привести к банкротству российских компаний в секторе малого и среднего бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Эксперт, похоже, путает работников и топ-менеджмент. И при этом считает годовой доход в 300% нормальным явлением. Хроническое нежелание повышать производительность труда за счёт внедрения современных технологий он предлагает компенсировать за счет ограбления работников. Следующая стадия - необходимость массового завоза дикарей, на их нелегальном использовании тоже можно сэкономить
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх