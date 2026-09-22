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Царьград

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"Мы пропускаем 1% от силы": Эксперт указал на единственную проблему русской ПВО

"Мы пропускаем 1% от силы": Эксперт указал на единственную проблему русской ПВО

Украинские беспилотники и ракеты порой преодолевают сотни километров и долетают до Подмосковья. Эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач объяснил, почему полностью закрыть небо невозможно, и в чём слабость русской ПВО.

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