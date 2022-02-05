Foreign Affairs о проблемах «красных линий» США

Вашингтон сталкивается с трудными вопросами о «красных линиях» не только со стороны России. Как пишет Foreign Affairs, это и Китай, который хочет усилить влияние в Азии, и Иран, незаметно приближающийся к созданию ядерного оружия В каждом из этих случаев очевиден один потенциальный недостаток в доведении до сведения противников США сообщения о чётко определённых ограничениях: противник может просто проигнорировать их и вынуждать Соединённые Штаты выполнять свои угрозы, иначе они будут выглядеть слабыми и несерьёзными.