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Царьград

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Масленников обвинил НАТО в недостоверных заявлениях об угрозе России

Масленников обвинил НАТО в недостоверных заявлениях об угрозе России

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников прокомментировал саммит НАТО в Анкаре, заявив о недостоверных утверждениях относительно "долгосрочного характера" угрозы со стороны России для обоснования военных расходов.

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