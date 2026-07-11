Масленников обвинил НАТО в недостоверных заявлениях об угрозе России

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников прокомментировал саммит НАТО в Анкаре, заявив о недостоверных утверждениях относительно "долгосрочного характера" угрозы со стороны России для обоснования военных расходов.
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