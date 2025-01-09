В сети появились кадры с чеченским бойцом, который наступил на мину. Ему оторвало почти всю ногу. При этом мужчина не унывал и ждал эвакуации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В сети появились кадры с чеченским бойцом, который наступил на мину. Ему оторвало почти всю ногу. При этом мужчина не унывал и ждал эвакуации.
Свежие комментарии