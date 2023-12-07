Ученица открыла стрельбу в российской гимназии

Днем 7 декабря в гимназии №5 города Брянск произошла стрельба. Как сообщили в ГУ МВД по Брянской области, предварительно установлено, что одна из учениц этой гимназии принесли в здание огнестрельное оружие и воспользовалась им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии