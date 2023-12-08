Получаю социальную пенсию по инвалидности с детства, могу ли я получать ещё пенсию за умершего отца?

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь ´О пенсионном обеспечении´ от 17.04.1992 № 1596-XII (далее - Закон) право на пенсию по случаю потери кормильца имеют дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет (инвалиды с детства).