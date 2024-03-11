В рамках нацпроекта 9 тыс. пожилых татарстанцев прошли диспансеризацию

В течение двух месяцев 2024 года в медицинские учреждения Татарстана были доставлены 9 547 пожилых жителей сельских районов для проведения различных медицинских процедур в рамках национального проекта «Демография».
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