В США обеспокоились потерями собственных танков на Украине

В Соединенных штатах Америки обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. По информации медиа, в стране усилились противодействия относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине.
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