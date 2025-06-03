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Стало известно о задержании похитителей бизнес-тренера на Ярославском вокзале

Стало известно о задержании похитителей бизнес-тренера на Ярославском вокзале

Очевидцы сообщили о задержании похитителей Арега Щепихина, которого ранее затолкали в «Мерседес» в районе Ярославского вокзала.

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