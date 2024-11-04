Глава минстроя Сербии подал в отставку после гибели людей на вокзале

Решение подать в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад объявил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич 4 ноября на внеочередной пресс-конференции.