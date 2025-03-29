Расследование случаев интернет-мошенничества может занять годы

«Наиболее частые кибератаки происходят из-за пределов страны», – заявил Дину Цуркану, проректор по цифровизации Технического университета Молдовы (ТУМ) и тренер в области кибербезопасности, в ходе онлайн-шоу Spațiul Public на Radio Moldova, отмечает Noi.
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