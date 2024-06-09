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Михал Садилек пропустит Евро-2024 из-за травмы голени после падения с велосипеда

Михал Садилек пропустит Евро-2024 из-за травмы голени после падения с велосипеда

Сборная Чехии по футболу потерпела серьезный удар накануне старта чемпионата Европы 2024 года. Из-за травмы ноги полузащитник Михал Садилек, который также выступает за "Твенте", будет вынужден пропустить этот важный турнир.

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