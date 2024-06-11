Мигранты захватывают под мечети территории, где некогда стояли православные святыни. Все чаще в стране можно увидеть женщин, закутанных в одежды, почти полностью закрывающие лица.
Мечети для мигрантов на месте православных храмов: Духовная экспансия и профилактика экстремизма. Как меняет Россию исламский радикализм
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
В прошлом году активисты выступали против новой мечети, потому что, во-первых, не хотят, чтобы мусульмане приезжали толпами в их район, а, во-вторых, переживали за Святое озеро в Косино-Ухтомском районе Москвы, мол, оно может обмелеть. После долгих споров москвичей и массовых митингов против строительства мечети на Святом озере, мэр города Сергей Собянин принял решение отдать под здание другой участок. Теперь новое место стройки расположилось недалеко от метро «Косино» — рядом с Южным Выхинским прудом. Теперь, если мечеть появится, то стоять она будет не возле живописного озера, а посреди пустыря возле МКАД.
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Каждая новая мечеть, это учебный центр подготовки террористов, это штаб управления террористами, это склад вооружения и место укрытия террористов.
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Это как понимать то? Сами растить террористов будем?
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40 мин.
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