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Царьград

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«Ростов-Дон» выиграл 7-й матч подряд, победив «Черноморочку»

«Ростов-Дон» выиграл 7-й матч подряд, победив «Черноморочку»

Главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова отметила недостаток игровой дисциплины и слабую реализацию моментов в первом тайме домашнего матча против «Черноморочки», который ее команда выиграла со счетом 30:26.

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