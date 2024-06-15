Отключения воды пройдут в Севастополе в субботу

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды 15 июня.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Симонок; улица Гвардейская; улица Народного Ополчения; улица Пьянзина; улица Громова; улица Равелинная; улица Загордянского; улица Димитрова; улица Слепнева; улица Романова; улица Надежды Краевой; улица Инженерная; улица Инженерная Балка; улица Чернышевского; улица Ливаневского; улица Команина; площадь Захарова; улица Герцена; улица Михайловская.
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