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Цены готовятся взлететь: Хазин предупредил, что нужно купить заранее, чтобы оно оправдалось с лихвой

Цены готовятся взлететь: Хазин предупредил, что нужно купить заранее, чтобы оно оправдалось с лихвой

Цены готовятся взлететь: Хазин предупредил, что нужно купить заранее, чтобы оно оправдалось с лихвой Ольга БезродняяНа фоне глобальной экономической нестабильности эксперты советуют россиянам защитить свои сбережения, переводя их в золото.

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