Цены готовятся взлететь: Хазин предупредил, что нужно купить заранее, чтобы оно оправдалось с лихвой Ольга БезродняяНа фоне глобальной экономической нестабильности эксперты советуют россиянам защитить свои сбережения, переводя их в золото.