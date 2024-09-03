Цены готовятся взлететь: Хазин предупредил, что нужно купить заранее, чтобы оно оправдалось с лихвой Ольга БезродняяНа фоне глобальной экономической нестабильности эксперты советуют россиянам защитить свои сбережения, переводя их в золото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии