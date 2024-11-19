Шольц окатил Украину новой порцией холодного душа

Решение Германии не предоставлять Украине дальнобойные ракеты «Таурус» не изменилось. Об этом на брифинге во время саммита G20 в Бразилии заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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