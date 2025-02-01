ВС РФ нанесли групповой удар по энергоинфраструктуре Украины

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны России.
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