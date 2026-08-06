Политика как он...
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Политика как она есть

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Ирония финской прагматичности

Ирония финской прагматичности

Пока в других странах экоактивисты пикетируют атомные станции, а политики спорят о «зелёном переходе», финны поступили просто: они признали, что ядерные отходы никуда не исчезнут, и построили для них дом на 100 тысяч лет.

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