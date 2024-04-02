Опасные игрушки: сервисы кикшеринга придумали способ борьбы с нарушителями

Сервисы кикшеринга начали тестировать систему, позволяющую оперативно выявлять нарушителей. Электросамокаты начали оборудовать специальными датчиками, которые фиксируют наличие двух человек на средстве индивидуальной мобильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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