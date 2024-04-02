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Опасные игрушки: сервисы кикшеринга придумали способ борьбы с нарушителями

Опасные игрушки: сервисы кикшеринга придумали способ борьбы с нарушителями

Сервисы кикшеринга начали тестировать систему, позволяющую оперативно выявлять нарушителей. Электросамокаты начали оборудовать специальными датчиками, которые фиксируют наличие двух человек на средстве индивидуальной мобильности.

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