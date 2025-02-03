Социальная ответственность — это прибыльно!

Индекс МосБиржи-RAEX ESG сбалансированный был запущен в 2023 году. Он состоит из 15 акций эмитентов с наивысшими значениями ESG-рэнкинга, составленного рейтинговым агентством RAEX, в числе которых Газпром, Лукойл, Новатэк, МТС, Норникель и другие.