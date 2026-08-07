Децентрализованная сеть Acurast превысила отметку в 900 млн транзакций

Acurast, крупнейшая децентрализованная вычислительная сеть, использующая смартфоны, официально обработала более 900 миллион транзакций в сети, поддерживаемых глобальной сетью из более чем 280 000 смартфонов, работающих в 175 странах.
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