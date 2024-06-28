Бизнесмен Авет Миракян ведет переговоры о продаже инвестгруппы «Инсайт»

Бизнесмен Авет Миракян ведет переговоры о продаже принадлежащей ему мажоритарной доли в инвестиционной группе (ИГ) «Инсайт», рассказал Frank Media источник, близкий к ИГ, и подтвердил человек, знакомый с планами предпринимателя.
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