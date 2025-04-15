США приостанавливают финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов

Министерство образования США замораживает 2,2 млрд долларов финансирования Гарварда. Это следствие требований Белого дома обеспечить защиту еврейских студентов на фоне антиизраильских протестов, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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