Евросоюз хочет повременить отказываться от закупок российского СПГ

Евросоюз отказался от идеи запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках предстоящих санкций США из-за сопротивления со стороны руководств некоторых стран, 16 апреля сообщили Reuters чиновники из ЕC.
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