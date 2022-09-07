Аргументы и Факты

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На ВЭФ подписали соглашение о создании Хакасской технологической долины

На ВЭФ подписали соглашение о создании Хакасской технологической долины

В Республике Хакасии создадут особую экономическую зону - Хакасскую технологическую долину. Соответствующее соглашение подписали в рамках ВЭФ компания РУСАЛ и власти региона, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Валентин Коновалов.

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