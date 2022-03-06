Фонтанка

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На Восстания горит жилой дом Главного инженерного управления. Языки пламени вырываются из окна

На Восстания горит жилой дом Главного инженерного управления. Языки пламени вырываются из окна

В центре Петербурга загорелся жилой дом Главного инженерного управления. Пожар недалеко от станции метро «Чернышевская» заметили утром 6 марта читатели «Фонтанки».

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