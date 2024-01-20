Сенаторы Уикер и Фишер заявили, что ядерный арсенал США устарел

Руководящий член комитета по вооруженным силам сената Соединенных Штатов Америки Роджер Уикер и руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер сообщили, что ядерный арсенал государства сильно устарел и стал уступать Российской Федерации из-за дефицита финансирования и отсутствия модернизации.
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