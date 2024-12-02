В Братске начали строить ледовый городок: открытие 27 декабря

В Братске, у стен спорткомплекса «Таежный», развернулась масштабная подготовка к новогоднему празднику — начато строительство ледового городка, который обещает стать одной из главных зимних достопримечательностей города.
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