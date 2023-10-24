Обозреватель Hartford Courant: более благоприятного момента для начала переговоров с Россией для Украины уже не будет

Более выгодного положения для начала переговоров с Россией, чем сейчас, Украине уже не удастся занять, учитывая, что военные перспективы Киева не внушают оптимизма, пишет обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш.
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