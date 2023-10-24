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Обозреватель Hartford Courant: более благоприятного момента для начала переговоров с Россией для Украины уже не будет

Обозреватель Hartford Courant: более благоприятного момента для начала переговоров с Россией для Украины уже не будет

Более выгодного положения для начала переговоров с Россией, чем сейчас, Украине уже не удастся занять, учитывая, что военные перспективы Киева не внушают оптимизма, пишет обозреватель Hartford Courant Тед Уэлш.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ТОЛЬКО БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ, РОСПУСК АРМИИ И АРЕСТ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ!
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3 д.
Людмила Палкина
Россия ясно сказала, что не допустит вступления украины в нато. В ес ради бога, пусть вешают себе на шею это недогосударство. Если украина капитулирует, России же и придётся восстанавливать её.
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3 д.

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