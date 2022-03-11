Снукер. Turkish Masters. 1/2 финала. Мерфи встретится с Трампом, Селт против Джунху

12 марта в Анталье пройдут партии 1/2 финала турнира по снукеру Turkish Masters.  Снукер Turkish Masters Анталья, Турция 1/2 финала  Шон Мерфи (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 14:30 Мэтью Селт (Англия) –  Дин Джунху (Китай) – 14.

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