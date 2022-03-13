ФАС проверит РЖД на алчность. Невесёлый курс «Аллегро». Пумпянского высадили из «Ласточки». Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была оценка последствий западных санкций участниками рынка, предложение депутатов не возвращать недружественным государствам грузовые вагоны и планы ФАС проверить правомерность взимания предоплаты с клиентов РЖД.