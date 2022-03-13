Вгудок

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Как всегда на "железке"! Принцип: ты начальник - я дурак. А если по другому, то найдем за что тебя выкинуть с работы ...Клоун или чернокн...
  • Андрей Корольков
    А непошли ли они на хрен со своим патентным правом. Копировать все что нужно.«Сапсаны» РЖД уто...
  • Boris Max
    ну ну... скоро будет без виз для всех россиян... Путин уже распорядился Шойгу приготовиться....)))))«Сапсаны» РЖД уто...

ФАС проверит РЖД на алчность. Невесёлый курс «Аллегро». Пумпянского высадили из «Ласточки». Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

ФАС проверит РЖД на алчность. Невесёлый курс «Аллегро». Пумпянского высадили из «Ласточки». Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была оценка последствий западных санкций участниками рынка, предложение депутатов не возвращать недружественным государствам грузовые вагоны и планы ФАС проверить правомерность взимания предоплаты с клиентов РЖД.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх