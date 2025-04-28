Не только шашлыки: топ 5 новых рецептов блюд на мангале

Собрали для вас все самое вкусное, чтобы вы могли поразить друзей и близких.фото: freepik.comЕсли сил смотреть на классические шашлыки больше нет, а идей, что еще можно приготовить на мангале тоже нет, то вы читаете очень правильную статью! Вообще, сейчас отличное время приучить себя чаще готовить блюда на углях — посудите сами: вы не используете масла для обжарки; жир, вытапливаемый при готовке, стекает на угли, а не впитывается в продукты; такая еда сохраняет максимум полезных веществ.