Тульский минтруд перечислил льготы и меры поддержки для ветеранов ВОВ

В Тульской области готовятся ко Дню Победы. В честь 9 Мая пройдут акции "Парад у дома ветерана" и "Фронтовые бригады", в городе волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, а на радиоволнах состоится "Радио-марафон Победы".
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