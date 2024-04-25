Тульский минтруд перечислил льготы и меры поддержки для ветеранов ВОВ

В Тульской области готовятся ко Дню Победы. В честь 9 Мая пройдут акции "Парад у дома ветерана" и "Фронтовые бригады", в городе волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, а на радиоволнах состоится "Радио-марафон Победы".